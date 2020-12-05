Son dakika | Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi... Terör örgütünün kış yapılanmasının çökertilmesi ve hareketinin kısıtlanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen, hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesi ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığı bildirildi.

2 BİN 571 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

13 TEMMUZDAN BU YANA 148 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 iş birlikçi yakalandı, 455 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok miktarda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonların, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.