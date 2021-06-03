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  3. SON DAKİKA |Bitlis'ten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı

SON DAKİKA |Bitlis'ten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı

SON DAKİKA |Bitlis'ten yürek yakan şehit haberi geldi. Tatvan kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

SON DAKİKA |Bitlis'ten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı

SON DAKİKA haberi... Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 2 jandarma personeli yaralandı.

Yapılan açıklamada Eren-11 operasyonu kapsamında Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi. Çıkan çatışma sonucunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

SON DAKİKA |Bitlisten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı

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