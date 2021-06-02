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  3. SON DAKİKA| Bitlis'ten acı haber: 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

SON DAKİKA| Bitlis'ten acı haber: 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

SON DAKİKA| Bitlis'ten acı haber: 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

Bitlis'ten acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada  1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bitlis Valiliği acı haberle ilgili bilgi paylaşarak, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 5 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında yürütülen "Kd. Üçvş. Hakan ToyEren-11 Şehit J. Asb. demir 2021-63" operasyonu esnasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SON DAKİKA| Bitlis'ten acı haber: 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

"Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir." Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Bitlis Valiliğinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Tatvan İlçesi Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan “Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-63” operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 5 Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.  

Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak,  terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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