SON DAKİKA! BM'de Filistin görüşmeleri başladı!

Son dakika... BM'de Filistin görüşmeleri başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

"TOPÇU BOMBARDIMANLARI HEMEN DURMALI"

İsral ve Filistin arasında vakit geçtikçe yükselen gerilim ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını değerlendirmek BM Güvenlik Konseyi 3. kez toplandı.BM Genel Sekreteri Guterres, ateşkes için tüm taraflarla yapılan görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek, "Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava saldırısı ve topçu bombardımanları hemen durmalı." ifadelerini kullandı. Guterres konuşmasında, yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"ŞİDDET DÖNGÜSÜ NE KADAR UZUN SÜRERSE NİHAİ HEDEFE ULAŞMAK O KADAR ZOR OLACAK"

Açıklamalarına devam eden Guterres, "Çatışmalar sadece İsrailli ve Filistinlileri değil bölgeyi de yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürüklüyor ve tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir." diye kaydederek şu şekilde devam etti: "Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmeli."

İsrail ve Filistin'e bu "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve uluslararası insani hukuk ile insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, "Önümüzdeki tek yol ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayalı her iki devletin başkentinin de Kudüs olduğu, karşılıklı tanıma, tarafların bir arada barış ve güven içinde olacağı iki devletli çözüm için müzakerelere dönülmesi. Bu şiddet döngüsü ne kadar uzun sürerse, nihai hedefe ulaşmak da o kadar zor olacak." ifadelerini kullandı.

(AA)