Son dakika: Boğaziçi provokatörlerine ilişkin flaş gelişme!

Son dakika haberi... 1 şubat Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde toplanan gruplar, rektörlük binasını ablukaya alarak içeridekilerin dışarıya çıkmasını engellemişti.

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde toplanan gruplar, güvenlik güçleri tarafından yapılan uyarılara karşın dağılmamış ve 159 kişi gözaltına alınmıştı.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet" suçundan haklarında işlem başlatılan 108 şüpheliden 98'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 10 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet savcılığı ev hapsi kararı vermişti.

51 ŞÜPHELİNİN İFADELERİ 9 SAVCI TARAFINDAN ALINDI

Şüphelilerden 51'i ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine sevk edildi. Boğaziçi kampüsünde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engelleyen bu şüpheliler hakkında ise "kişi hürriyetini yoksun kılma", "kamu malına zarar verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna çıkarılan 51 şüphelinin ifadeleri, 9 savcı tarafından alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANMALARI İSTEMİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEV EDİLDİ

Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ederken, 12 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol olarak yurtdışı çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Öte yandan, Boğaziçi eylemcilerine destek için dün akşam Kadıköy'de taşkınlık yapan bir grup polis araçlarına da saldırmıştı. Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'den Kadıköy'e giden 11 kişi olmak üzere dün 104 kişinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCULIĞININ AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.