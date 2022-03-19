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  3. Son dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Son dakika...Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine  bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Son dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

BOLU VALİSİ SON DURUMU AÇIKLADI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisinin ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Son dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Son dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

Ümit, "Kazaya 18 araç karıştı toplamda, her araçta birer ikişer tane, dolayısıyla 30 civarı yaralıdan bahsediliyor. Şu ana kadar ölüm haberi almadık, inşallah almayız. Ekiplerimizin kurtarma çalışması sürüyor. Hem Bolu'dan hem çevre illerden gerekli takviye alınarak çalışmalar sürüyor. Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yolu vasıtasıyla ulaşımı sağlıyoruz." dedi.

(AA)

Son dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktıSon dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktıSon dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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