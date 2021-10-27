Son dakika | Bomba ihbarı! ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası boşaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bomba ihbarı Kongre’ye yakın bir noktada yapıldı.

Polisin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasının çevresindeki yolları trafiğe kapattığı öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Amerika Birleşik Devletleri' Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatılması ile güvenlik önlemlerinin de alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.