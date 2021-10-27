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  3. Son dakika | Bomba ihbarı! ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası boşaltıldı

Son dakika | Bomba ihbarı! ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası boşaltıldı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde bomba ihbarı sonrası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası tahliye edildi. Çevre yolların ise trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Son dakika | Bomba ihbarı! ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası boşaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bomba ihbarı Kongre’ye yakın bir noktada yapıldı.

Polisin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasının çevresindeki yolları trafiğe kapattığı öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Amerika Birleşik Devletleri' Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatılması ile güvenlik önlemlerinin de alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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