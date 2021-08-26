Son dakika | Bombalı saldırılar sonrası flaş tepki: Bunu kim yaptıysa peşine düşeceğiz

Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıya görüntülü olarak bağlanan General McKenzie, Pentagon Sözcüsü John Kirby nezdinde saat 22.00 sıralarında yaptığı açıklamada son durumu aktardı.

McKenzie, açıklamasında tam can kaybı konusunda net bir bilgileri olmadığını ifade etti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'dan tahliyelerin devam edeceğini ifade ederek, 5 bin kişinin Kabil Havalimanı'nda beklediğini aktardı.

Kirby, Afganistan'da 1000 kadar ABD vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini belirtti.

"SORUMLULUARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ"

Gazetecilerin olayın nasıl meydana geldiğini sorması üzerine toplantıya görüntülü olarak bağlanan General McKenzie şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle soruşturma devam ediyor, hangi şartlarda olduğunu çözmek için. Kapının yanındaki insanları kontrol etmemiz lazım ve bu yüzden yakınlaşmak zorundayız insanlara. İnsanlar havalimanına girecekleri zaman Amerikan askerlerinin elle arama yapması gerekiyor. Önemli olan üzerinde bomba olan birinin uçağa binmemesi. Bu çok büyük can kaybına yol açar. Amerikalılar risk altında olmak zorunda. Başka türlü yapma şansımız yok çünkü."

McKenzie yaptığı açıklamada sorumluların peşine düşeceklerini de vurguladı.