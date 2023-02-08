Son dakika | Borsa İstanbul'dan açıklama: İşlemler durduruldu

Son dakika... Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirime göre borsada işlemler durduruldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Borsa İstanbul'dan açıklama: İşlemler durduruldu

Borsa İstanbul`dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Son dakika... Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirime göre borsada işlemler durduruldu.

DEVRE KESİCİ ÇALIŞTIRILMIŞTI

Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.

Öte yandan Borsa'nın depreme rağmen iki gün sonra kapatılması tepki çekti.

Son dakika... Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirime göre borsada işlemler durduruldu.

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