Son dakika | Burak Elmas canlı yayında transferi açıkladı! Eric Pulgar Galatasaray'da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Galatasaray TV'de canlı yayına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında konuşan Burak Elmas, bazı takımların kalecilerini bırakmadığı için yerli kaleci alamadıklarını ifade etti, İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Eric Pulgar'ı sezon sonuna kadar kadrolarına kattıklarını açıklayan Elmas, Gedson Fernandes hakkında konuştu.

Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mevcut yabancı oyuncu hakkı var, önümüzdeki sezon daha da düşecek. Takımın öncelikle eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni danışmanımız Luis Campos ile çalışıp eksiklerimizi belirledik. Fark yaratacak bir kaleci arayışları içinde 3-4 kaleci ile görüştük. Maliyeti düşük oyunculara yöneldik.

KALECİ TRANSFERİ

Giresunspor'la Okan Kocuk için görüştük ama geri vermek istemediler. Bazı kulüpler kalecilerini bırakmadığı için yerli kaleci alamadık ve Pena'yı kadromuza kattık.

TRANSFERİ AÇIKLADI

Herkesin 6 numara olarak telaffuz ettiği defansif orta saha yönünde bir eksikliğimiz vardı. Defansif orta saha eksikliğimizi Şilili milli oyuncu, biliyorsunuz ki dün Bolivya-Şili maçında oynadı, Pulgar ile kapattık. Pulgar çok deneyimli bir oyuncu. Fiorentina'da başarıyla forma giymiş bir oyuncu. Uzun görüşmeler sonucunda Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Milli maçtan sonra resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Bolivya'daydı, Bolivya-Şili maçını oynadı. Oradan buraya gelmesini bekliyoruz. Hazır durumda bulunan, takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu.

GEDSON FERNANDES KONUSU

Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok, biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon avroluk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon avroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı. Gedson'u isteseydik alırdık ama şu anda önceliğimiz olmadığı için almamaya karar verdik.

"BAZI YORUMCULARIN HADSİZ YORUMLARINA KARŞI SAVAŞ AÇIYORUZ"

Sosyal medyada taraftarlarımızın duygularıyla oynamaya çalışan bir takım gruplar var. Bunlarla ilgili yasal işlemleri başlattık. Bazı yorumcuların hadsiz yorumlarına karşı ciddi anlamda savaş açıyoruz. Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar.