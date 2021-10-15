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  3. Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika... Bursa'nın Kestel ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir elyaf fabrikasında bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Alınan bilgilere göre organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye  çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Son dakika | Bursa Kestel'de elyaf fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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