Çağlayan'daki Adalet Sarayında silah sesleri
İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Çağlayan'daki Adalet Sarayında saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı tartışma sonucu silahlı kavga çıktı. Silah seslerinin ardından polis ekipleri alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi. Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.