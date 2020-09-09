Çağlayan'daki Adalet Sarayında silah sesleri

Edinilen bilgilere göre Çağlayan'daki Adalet Sarayında saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı tartışma sonucu silahlı kavga çıktı. Silah seslerinin ardından polis ekipleri alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi. Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.