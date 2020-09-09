9 Eylül Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaŞans Topu çekiliş sonuçları 9 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 9 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiEndonezya’nın başkentinde kısıtlamalar yeniden başlıyorHamas: BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşma Arap birliğine tersSinop'un neyi meşhur? Sinop'ta ne yenir? | Gezilecek yerlerİzmir'de halat koptu, iskele üzerindeki iki işçi ölümden döndüABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendiAlmanya'da 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısı uzatıldıSamsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Çağlayan'daki Adalet Sarayında silah sesleri

Çağlayan'daki Adalet Sarayında silah sesleri

İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı.

Çağlayan'daki Adalet Sarayında silah sesleri

Edinilen bilgilere göre Çağlayan'daki Adalet Sarayında saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı tartışma sonucu silahlı kavga çıktı. Silah seslerinin ardından polis ekipleri alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi. Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

 

Çağlayan'daki Adalet Sarayında silah sesleri

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT