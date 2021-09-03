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  3. Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından genelge: Aşı olmayan işçilerden PCR test istenecek

Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından genelge: Aşı olmayan işçilerden PCR test istenecek

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre işyeri veya işverenler koronavirüs aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.

Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından genelge: Aşı olmayan işçilerden PCR test istenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aşı olmayan çalışanlar için önemli bir karar aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.

Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından genelge: Aşı olmayan işçilerden PCR test istenecek

PCR TESTİ GENELGESİ HATIRLATILDI

Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazının 81 il valiliğine gönderildiği ifade edilen açıklamada, ilgili yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı kaydedildi.

Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından genelge: Aşı olmayan işçilerden PCR test istenecek

HAFTADA BİR KEZ ZORUNLU TEST İSTENECEK 

Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

Tayfun Altuntaş
Editör
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