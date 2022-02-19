Son dakika| Can pazarı yaşandı! Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Son dakika... Konya'da aşırı buzlanma nedeniyle tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre İzmir'den yola çıkan 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre ise 2'si şoför olmak üzere 47 kişinin bulunduğu otobüste 5 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 42 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
(AA)