Son dakika... Çanakkale Ayvacık'ta korku dolu anlar: 220 aracın içinde bulunduğu gemide yangın

İHA'nın haberine İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na doğru gitmek için yola çıkan 193 metrelik Türk bayraklı "Gallipoli Seaways" adlı Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Bunun üzerine 26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10’ ile ‘Kurtarma-4’ römorkörü ve Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi.

GEMİNİN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. 22 personel ile 3 yolcunun olduğu gemide 220 araç bulunduğu öğrenildi.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Gemideki yangının bir otobüsün tutuşması neticesi başladığı belirtildi.