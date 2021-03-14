Son dakika: Cerablus ve Bab'da 2 ayrı noktaya balistik füzeli saldırı!

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde Suriye'nin Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine, balistik füzelerle saldırı yapıldı.

Hamran ve Terhin bölgesinde ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri bulunduğu öğrenilirken çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.