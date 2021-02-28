CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etti!
Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekili Teoman Sancar, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İstifa kararını kişisel sosyal medya hesabından kısa bir açıklama ile duyuran Sancar "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.— Teoman Sancar (@teomansancarchp) February 28, 2021