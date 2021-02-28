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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekili Teoman Sancar, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etti!
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