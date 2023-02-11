Son Dakika: CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti!

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti.

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Son Dakika: CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti!

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son Dakika: CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti!

Deniz Baykal'ın Antalya'da yaşayan Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleriyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Dakika: CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti!

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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