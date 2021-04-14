SON DAKİKA! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke verildi! Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Dosyalar, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı,

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek,

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre,

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel,

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak,

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan,

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran,

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül. Kaynak: İhlas Haber Ajansı Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü