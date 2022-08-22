Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...

Son dakika!

CHP YDK, Tanju Özcan'ın kesin ihracının istenmesine rağmen karar veremedi. Edinilen son dakika bilgisine göre; Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan'ın dosyasını 26 Eylül'de bir kez daha görüşecek ve kararını verecek.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım'' açıklamasında bulunmuştu.

Özcan, 18 Temmuz'da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz'da da sözlü savunmasını yapmıştı. Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti.