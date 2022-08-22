Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...

Son dakika! Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar çıkmadı. Dosya 26 Eylül'de yeniden görüşülecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...

Son dakika!

CHP YDK, Tanju Özcan'ın kesin ihracının istenmesine rağmen karar veremedi. Edinilen son dakika bilgisine göre; Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan'ın dosyasını 26 Eylül'de bir kez daha görüşecek ve kararını verecek.

Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım'' açıklamasında bulunmuştu.

Son dakika! CHP'de flaş Tanju Özcan gelişmesi! Yüksek Disiplin Kurulu karar veremedi...

Özcan, 18 Temmuz'da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz'da da sözlü savunmasını yapmıştı. Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti.

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