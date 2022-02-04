Son dakika! CHP'de yolsuzluk! Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı!

Son dakika haberi... CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın imar yolsuzlukları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

2017'de yapılan 4 hizmet alım ihalesinin, açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak ilansız, pazarlık usulü ile yapıldığı belirlenmiş ve Cengiz Balkan dahil 18 kişi hakkında kamu davası açılmıştı.

YENİ GÖZALTILAR GELEBİLİR

CHP'li Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın Belediyedeki Makam Odasında gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca Balkan'ın makam odasındaki evrak ve dosyalarına da el konuldu. Operasyona ilişkin çalışmalar sürerken ilerleyen zamanlarda yeni gözaltıların da gelmesi bekleniyor.

PAZARLIK USULÜ İLE YAPILDI

Çanakkale'de Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan 4 hizmet alım ihalesinin, açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak ilan verilmeden, pazarlık usulü ile yapıldığı ortaya çıktı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından yapılan incelemeler sonucu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı belirlendi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların incelenmesi ve doğruluğun teyit edilmesi adına dosyaları Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan bilirkişi heyetine yolladı. Heyet tarafından yapılan incelemelerde, CHP'li Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan 4 hizmet alım ihalesinin, açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak ilan verilmeden, pazarlık usulü ile yapıldığı ortaya çıktı.

TÜM İHALELERİ AYNI ŞİRKET ALDI

Öte yanda Küçükkuyu Belediyesi tarafından ihale verilen firmaların aralarında ortaklık ve akrabalık ilişkisi bulunduğu da belirlendi. Aynı adreste faaliyet gösteren 3 firma ile bahse konu firmalarla ihaleye girmemek üzere anlaşan bir diğer firmaya davet gönderdiği saptandı. İhalelerin hepsini aynı şirketin aldığı ortaya çıktı.

CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Balkan neden gözaltına alındı?