Son dakika... Çin aşısının geleceği tarih belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin Çinli Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşılarının yarın sabah İstanbul'a geleceği duyuruldu. Aşıların geldikten sonra da Perşembe günü Ankara'ya gönderileceği ifade edildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre Çin aşısı yarın sabah saatlerinde Türkiye’de olacak. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. İstanbul’a geliş saati yarın saat 06.00 olarak bildirildi.

3 MİLYON DOZ AŞI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Daha sonra ise Ankara’ya gönderilecek. İlk partide toplam 3 milyon doz aşının geleceği açıklandı. Aşının 17 konteynerde getirilmesi planlanıyor.

ÇİNLİ SİNOVAC FİRMASININ CORONAVAC AŞISI HAKKINDA BİLİNENLER

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede, güvenilirlik ve etkinliğinden emin olunan bir aşının vatandaşlara uygulanması için hızla harekete geçmiş, Türkiye, Çinli SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının klinik çalışmalarında yer almıştı.

Bu kapsamda, 14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan ön rapor CoronaVac aşısının etkili ve güvenilir olduğunu ortaya koydu.

Ön rapora göre, gönüllü 9 bin 150 kişiden 7 bin 371'i Faz-3 çalışmalarına alındı. Bunlardan 4 bin 759'u (yüzde 64,6) aşı kolunda, 2 bin 612'si (yüzde 35,4) ise plasebo (boş aşı) kolunda yer aldı.

Toplam 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz uygulandı. Çalışma kapsamında 3 bin 457 gönüllüye iki doz uygulama yapıldı.

AŞININ ETKİNLİĞİ YÜZDE KAÇ?

Değerlendirmeler, CoronaVac aşısı yapılan 752 ve plasebo uygulanan 570 gönüllü olmak üzere toplam 1322 kişi üzerinden ortaya kondu.

Çalışmalar sonucunda, aşı kolundaki 752 kişiden sadece 3'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, plasebo uygulanan 570 kişinin ise 26'sında hastalık meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda, toplam aşı etkinliği yüzde 91,25 olarak hesaplandı.

Plasebo yapılan gönüllülerin sayısı yükseldikçe hasta olanlar da artacağı için, aşının etkinliğinin gelecek günlerde daha da yukarıya çıkması bekleniyor.

Öte yandan, plasebo kolundaki 26 Kovid-19 vakasının 6'sı hastaneye yatış gerektiren ciddi koronavirüs enfeksiyonu yaşarken aşı yapılan 3 vakada hastalık meydana gelmedi ve yalnızca hafif düzeyde semptom görüldü.

AŞI OLAN KİŞİDE GÖRÜLEN YAN ETKİLER

Ön raporda, aşının güvenirliğine ilişkin yapılan çalışmalara da yer verildi. Buna göre, aşı güvenliği analizleri 2 bin 964 kişinin verisiyle yapıldı, bunlardan 593'ünde yorgunluk, baş ağrısı gibi hafif yan etkiler meydana geldi.

Aşının ilk dozunun uygulanmasının ardından gönüllülerin yüzde 4,7'sinde yorgunluk, yüzde 3,9'unda baş ağrısı, yüzde 1,9'unda da aşı bölgesinde ağrı oldu.

İkinci dozun ardından yan etkilerde değişiklik olmazken, oranlar yüzde 2,5 yorgunluk, yüzde 2,3 baş ağrısı, yüzde 0,5 aşı bölgesinde ağrı şeklinde düşüş gösterdi.

Gönüllülerden 29'unda Kovid-19 tespit edildiği çalışmalar, bu sayı 40'a ulaşana kadar sürdürülecek.

AŞILAMA STRATEJİSİ

Sözleşmeye göre şubat sonuna kadar 50 milyon dozun teslim alınacağı CoronoVac aşısının 3 milyon dozunun 29 Aralık Salı itibarıyla Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Aşılama programı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde hazırlanan dört aşamalı stratejiye göre uygulanacak.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişilerin aşılanması sağlanacak.

Üçüncü aşamada aşılanacaklar arasında, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar yer alacak.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin, en geç nisana kadar da ikinci ve üçüncü aşamadakilerin aşılanması hedefleniyor.