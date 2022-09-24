Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü

Çin'de darbe olduğu, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i görevden alınarak ev hapsinde tutulduğu iddia edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tayvan konusu nedeniyle ABD ile ilişkileri gerginleşen Çin'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddialara göre Çin Komünist Partisi'nin en yüksek yönetim grubu olan Daimi Komite, Devlet Başkanı Xi Xi Jinping'in Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı için yurt dışına çıktıktan sonra harekete geçti. Komite Xi'nin yetkileri kaldırıp ülkeye geri çağırdı. Xi, havalimanında gözaltına alınarak bir eve hapsedildi.

ZIRHLI ARAÇLAR PEKİN'E GİDİYOR İDDİASI

Ayrıca orduda görevli birçok generalin tutuklandığı, zırhlı araçların başkent Pekin'e doğru gittiği, uçak ve tren seferlerinin durdurulduğu öne sürülüyor.

SIKI YÖNETİM BAŞLATILDI

İddialara göre Song-Cintao-Jiabao cuntası, Xi'nin darbe girişimine direnmesini engellemek için General Li Qiaoming aracılığıyla Pekin'de bir tür sıkı yönetim başlattı.

Büyük bir askeri konvoy Pekin'e girerek şehri kontrol altına alarak giriş-çıkışları kapattı.

PARTİ BAŞKANINDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie, Başkan Xi'nin gözaltına alındığını iddia ederek şu görseli paylaştı:

Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü

DARBENİN ARKASINDA KİM VAR?

Darbe girişiminin ardında Çin Komünist Partisi'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping, eski başkan Hu Cintao, eski başbakan Wen Jiabao, mevcut daimi komite üyeleri ve Merkez Muhafız Bürosu'nun olduğu iddia edildi.

Son dakika |Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü

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