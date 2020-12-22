Son dakika... Çıplak arama iddialarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma

Son dakika haberi... Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme getirilen çıplak arama konusuna ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada," Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN İDDİALARA İLİŞKİN KONUŞTU

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz konusu iddialara ilişkin olarak, "Bir milletvekilinin adı üzerinden bunu söylemek istemem ama Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis’i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Kendisinin geldiği bir yer var. Orayı siz artık bağlarsınız, nereden geldiğini. Bütün ajandası bu, genel kurula çıktığında böyle şeyler ifade ediyor. Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar. Bütün hayatı kadın mücadelesi ile geçmiş bir insanım, böyle bir şeye müsaade edebilir miyiz biz? Bir kadının böyle aranmasına biz tahammül edebilir miyiz? Akıl var, mantık var. Bunları yaparak bir kampanyanın sesi oluyor, tabi onların dışarıda ekipleri var. Büyütüyorlar, TT yapıyorlar." demişti.

ZENGİN: TÜRKİYE'DE CEZAEVLERİNDE BU ŞEKİLDE MUAMELE OLAMAZ

Zengin, Türkiye'deki cezaevlerinin şartlarının dünya ile kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu ifade ederek," Hiç kimse cezaevinde olsun istemem, istemeyiz. Süreçlerden geçerek geliniyor, anlatılıyor çocukları çok üzgün. Tabi ki üzgün, eşi üzülmez mi, evlatları üzülmez mi, üzülür. Ama onların üzülmesi suçu ortadan kaldırmıyor. Yani burada odaklanmamız gereken ailesi çocukları değil, odaklanmamız gereken suçu iddia edilen şüpheli, mahkumsa mahkum. Türkiye’de cezaevlerinde bu şekilde bir muamele olamaz. Hele ziyaret edilen birisi ile alakalı olarak. Ya nerede yaşıyor bu insanlar? Böyle bir şey olabilir mi? İnanılır gibi değil. Bunlar kesinlikle yok, kasti bir siyasi propaganda var." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de yaptığı konuşmasında, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 üniversite öğrencisinin genç kadın çıplak aramaya maruz tutulduğunu ifade ederek," Açık söyleyeyim, emniyette "Külotunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım." dendi ve yaptırdılar. Yazıklar olsun!" demişti.