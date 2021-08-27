Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Kabil'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi temaslarına devam ediyor.

Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetler arası görüşme sonrası Saraybosna'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Görüşmemizde Balkanlar'daki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği bölge barışının anahtarıdır. Afganistan'la ilgili de çok kısa bir süre içerisinde maalesef Afganistan'la birlikte dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; demek ki dünyada en güçlüyüz diyen ülkeler girdikleri yerden çıkarken çok daha hassas, dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.

KABİL'DEKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Örneğin DEAŞ bunu üstleniyor. DEAŞ'a karşı verdiğiniz bir mücadele yok. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz Türkiye olarak verdik, veriyoruz. Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Biz de Türkiye olarak sivilleri ülkemize taşıdık. Teknik elemanlar olarak az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Temennimiz odur ki barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz ve 20 yıldır altyapısıyla, üstyapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında belirlenen bir hedef var, o da ikili ticaret hacmimizi 1 milyar avroya çıkartmak. Bunun için de çok kararlı bir çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Burada bazı önemli firmalar var, bazı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor.