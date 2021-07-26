Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'de meydana gelen sel felaketinin yarattığı yaraları sarmak için gereken tüm adımların atılmaya devam edildiğini dile getirdi.

Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

VATANDAŞLARA NEFES OLACAK

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı infografikte selden etkilenen bölgelerin afet bölgesi ilan edildiği belirtildi. Öte yandan afet bölgesi ilan edilen bölgelerde şunlar yapılacak.

- Veri ertelemesi uygulanacak

- Esnafa yönelik olarak SGK prim ödemeleri yapılacak

- Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak

- Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek

- Acil destek paketi hazırlanacak.

- İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak.