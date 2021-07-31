Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesine verilecek destekleri açıkladı! Ödemeler ertelenecek, faizsiz kredi verilecek

Kahramanmaraş programını iptal ederek Ankara'dan Antalya'nın Manavgat ilçesinde gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangınlarının olduğu yerlerde yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında verilecek destekler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Antalya, Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa, Mersin, Aydıncık, Silifke, Osmaniye, Merkez ve Kadirli ilçelerindeki mahalleler, Muğla, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Adana, Aladağ, İmamoğlu Kozan ilçelerinde bulunan tüm mahalleler bu kapsamda yer alıyor.

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK

(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak.

ÖDEMELER ERTELENDİ

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

16 MAHALLEDE ZARAR TESPİT EDİLDİ

İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir.

(Yangından etkilenen bölgelerde) Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur.

12 KÖY DIŞINDA DİĞER KÖYLERE ELEKTRİK VERİLDİ

(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir.

Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür.

"YANAN ALANLAR TEKRAR AĞAÇLANDIRILIR"

Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır.

Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir."

"3 VATANDAŞIMIZI HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

"Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir."

Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZIN HER TÜRLÜ ZARARLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız.

Orman teşkilatımızla ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır.

Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır."

Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur.

Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır.

Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır.

Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden kabul edilir. Herkesi, şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum.

Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum."

THK UÇAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır."