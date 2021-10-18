Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'da Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün Türkiye-Angola ilişkilerinde tarihi bir günü yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum.Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. Türkiye ve Angola'nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek birçok alanda işbirliği imkanı bulunduğunu tespit ettik.

Amacımız firmalarımızı Angola'da iş, yatırım ve ticaret yapmaya teşvik etmektir. Diğer bir husus ise Angolalı iş adamlarının Türkiye'yi tanıması, ülkemizdeki yatırım fırsatlarını görmesidir. İnşallah vize meselesinde atacağımız yeni adımlarla bunun için gerekli zemini oluşturacağız.

G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması her iki ülke için de kayıptır. Bu eksiğimizi en kısa zamanda telafi etmemiz gerekiyor.

Halihazırda 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ticaret hacmimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık.

"BU YILI YÜZDE 9'LUK BÜYÜME İLE TAMAMLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz"

Detaylar geliyor...