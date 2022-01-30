Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor

Son dakika haberi... Toplu Açılış Töreni için Trabzon'a giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"20 YILDIR KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

"Bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. 2023 ve 2053 için hazırlıklarımıza teknofest gençliği olarak devam edeceğiz. Çıktığımız kutlu yolculukta 20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Türkiye'yi dev yatırım hamleleriyle buluşturmaya devam ediyoruz."

"TRABZONLU KARDEŞLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Dün Giresun'daydık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık. Trabzon'da yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Kışa ve soğuğa rağmen meydanı dolduran tüm Trabzonlu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum."

"KİMİN NEREYE OTURACAĞI KAVGASINI VERİYOR"

"Küresel sıkıntıya rağmen Türkiye'yi en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırmayı sürdürüyoruz. Muhalefet ise yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyor. Ankara'da kimin nereye oturacağının kavgasını veriyor.

"ÇAMUR ATMAKTAN BAŞKA YÖNTEM BİLMİYORLAR"

"Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez. Biz proje üretirken muhalefet sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip çamur atmaktan başka yöntem bilmiyorlar."

"CHP VE İTTİFAK ORTAKLARI KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ"

"Ayrıca ülkemizde görevlendirilen büyükelçilerin arzuhal makamına dönüştürülmesi vahim bir durumdur. İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz."

"CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermeli. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşların da bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum"

"TRABZONSPOR ZAMAN TÜNELİNİ KURUYORUZ"

"Buradan bir müjde de vermek istiyorum. Avni Aker Stadı yerindeki millet bahçesinden Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak ziyaretçilere gösterilecek.""

Detaylar gelecek...