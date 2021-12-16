Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması 2022 | Asgari ücret 2022 belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaptığı görüşmeleri tamamladı. Komisyon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı. Saat 15.00'te kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu kapsamda Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması 2022 haberimizde...

SON DAKİKA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 2022 | ASGARİ ÜCRET 2022 BELLİ OLDU

Türkiye'de 7 milyona yakın çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50,44 oranında zam yapıldı. Buna göre asgari ücret brüt olarak 5 bin 4 TL, net ise 4 bin 253, 40 TL olarak uygulanacak. Buna göre asgari ücretten yüzde 14 oranında 700,56 TL SGK primi, 50,04 TL işsizlik sigorta primi toplamda ise 750,60 TL kesinti yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.

Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir.

Son 50 yılın en yüksek rakamı olan Asgari Ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz.

Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hak ettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.

Geçmişte Dolar şuydu... Doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak olan yaklaşımlar çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değildir.

Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bu üğlkede dolarla mı çalıştırıyordunuz, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır. Biz türk liramızı yedirmeyeceğiz.

Bazı sıkıntılar var. Bunları aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimizi istihdam korumaya verdiğimizi tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde desteklerimizle sıkıntı yaşamadık."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90