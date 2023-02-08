Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

Son dakika...Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. AFAD verilerine göre 6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 deprem 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Türkiye, 4.seviye alarm vererek uluslararası yardım istedi.

Yaşanan deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye, deprem bölgesine yardım ulaştırılması için var gücüyle çalışıyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

ÇALIŞMALARI KOORDİNE EDECEK

Çalışmaları Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nden koordine eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün deprem bölgesine gidecek. Erdoğan deprem bölgesinde çalışmaları yerinde koordine edecek.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNE GİDECEK

Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

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