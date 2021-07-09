Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da konuştu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlandırdı. Erdoğan, aşılama, Kurban Bayramı tatili, Afganistan konuları hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız. Aşılamada kademe de getiriyoruz, yaş gruplarına göre... Sinovac ve BionTech'te aşı geldi. Uğur Bey ve eşi ülkemizde misafirimiz olacak. BionTech'te daha seri bir şekilde davranabileceğiz.

DİYARBAKIR'DA KOVİD-19 KARŞI AŞILAMA

Diyarbakır'daki aşıya karşı isteksizliği ne yapıp edip aşacağız. Buralarda aşıyı ne kadar teşvik edersek, buralarda da Kovid olayı azalacaktır. Diyarbakır'da oranda biraz sıkıntımız var, bunu aşacağımıza inanıyorum.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.

ABD HAZİNE BAKANI İLE YELLEN İLE TOPLANTI

ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

ABD'li savunma bakanı ile Milli Savunma Bakanımız görüşmelerini yaptı. Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz. Bunların notunu aldık. NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız. olacağız.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Türkiye, bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır."