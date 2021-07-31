Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yangından etkilenen yerler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.

Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."