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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yangından etkilenen yerler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerin AFAD tarafından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yangından etkilenen yerler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.

Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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