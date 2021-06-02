Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz dedi, dolar zirveyi gördü! 2 Haziran 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarının serbest piyasadaki son durum yaşanan yükselişe nedeniyle merak konusu oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi yapılması konusunda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklamasının ardından dolar ve euro kuru yükselişe geçti. Dolar piyasalar açılmadan önce 8,82 TL seviyelerine kadar yükseldi. Peki Dolar neden yükseliyor? Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte piyasalarda takip edilecek veriler ve 3 Haziran 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Türkiye, mayıs ayı ihracat verileri

12.00 Avro Bölgesi nisan ayı ÜFE

14.30 Türkiye, mart ayı finansal kesim dışı firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 2 Haziran 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,6280TL'den alınıyor, 8,6300' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,5460 TL'den alınıyor, 10,5480 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,5170 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,4370 TL olarak kayıtlara geçti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

2 Haziran 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.32 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,6047 8,6084

Avro 10,5176 10,5282

Sterlin 12,1865 12,1983

İsviçre Frangı 9,5934 9,6080

Japon Yeni 0,0785 0,0784

S. Arabistan Riyali 2,2920 2,3034

Norveç Kronu 1,0320 1,0382

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

DOLAR KURU NEDEN YÜKSELİYOR? DOLAR NEDEN ARTIYOR?

Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 ve TRT Haber canlı yayında "Enflasyonu tek haneli rakama indirir mi bu büyüme devam ederse?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O bağlantıyı direkt olarak burada bu şekilde kuramayız. Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır."

Bu açıklama sonrası dolar kuru yükselişe geçti.