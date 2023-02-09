Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin yıkım yarattığı Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremdeki son durum hakkında bilgi vererek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı, yaralılarımızın sayısı 63 bin 794'tür. Son tespitlere göre yıkılan bina sayısı 6 bin 444" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremden 13.5 milyon insan etkilendi. Depremin ardından Türkiye, birlik olarak yaraları sarmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da deprem bölgelerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Dün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Daha sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.

"GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN VATANDAŞLARIMIZA 10'AR BİN LİRA NAKDİ YARDIM YAPACAĞIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında yapılacak olan hasar tespit ile şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız.

"SÜRECİ NE YAZIK Kİ SİYASİ İSTİSMARA YÖNLENDİRENLER VAR"

Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Onların gemi aramalarını bir yere ulaştırdık. Gelen konteynerlarımızı illere dağıtacağız. Bazı bölgelerde karavanlar ile sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını giderme içerisinde olacağız. Süreci ne yazık ki siyasi istismara yönlendirenler var. Bu istismara benim halkım izin vermeyecektir.

"OHAL İLANINI 3 AY SÜREYLE YAPACAĞIZ"

Bugün OHAL ile ilgili TBMM'de kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

"DEVLET PARLAMENTODAN YETKİYİ ALARAK YAĞMALAMALARA MÜDAHAL EDECEK"

Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek.

"10 İLİMİZDE SÜRATLE KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ"

Hiç endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van'da devasa depremi nasıl atlattıysa, Malatya'da Bingöl'de, İzmir'de nasıl atlattıysa orada binalara sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz.

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