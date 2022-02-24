Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesini toplayacak: Gündem Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesini toplayacak.

Saat 11.00'de başlayacak olan zirveye askeri yetkililer de katılacak. Zirvede NATO'nun aldığı kararlar doğrultusunda atılacak adımlar ve son gelişmeler değerlendirilecek. Yapılacak zirve sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından dünyanın beklediği oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Güneydoğusunda bulunana Donbas'taki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladıktan sonra bu ülkelerden gelen talep üzerine Ukrayna'ya operasyon başlattıklarını açıkladı.

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