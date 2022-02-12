Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan bir gazetenin Türkiye Özel eki için bir yazı kaleme aldı.

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