Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan bir gazetenin Türkiye Özel eki için bir yazı kaleme aldı.
Son dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan bir gazetenin Türkiye Özel eki için bir yazı kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi;
"İlişkileri geliştirme gayretimiz küresel dizeyde istikrara katkıda bulunacak. İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak!"