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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan bir gazetenin Türkiye Özel eki için bir yazı kaleme aldı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak!
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