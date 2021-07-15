Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesine rektörlüğü tartışma konusu olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevi son buldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 1'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmıştır"

7 AY GÖREVDE KALDI

Melih Bulu 02 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesine rektör olmuştu. Bulu'nun görevi 7 ayın ardından sona erdi.

PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

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Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?