Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı! İşte 3600 ek göstergenin detayları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'nde kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Gündem, ekonomi, 3600 ek gösterge, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan askeri operasyon gibi kritik konuların masaya yatırıldığı toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Saat 15.10'da başlayan ve 2.5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir.

Daha düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık. Bize altından kalkamazsınız dedikleri ne varsa altından kalktık ve daha fazlasını yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye ayaklarına vurulan prangaları sökmüş, mazisine konmuş ipotekleri kaldırmış bir ülkedir. Nüfusumuz yüzde 30 artarken, istihdamı yüzde 42 artırmayı başardık. Etki alanımızı genişleterek ülkemizi geleceğe hazırladık.

"BİZ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi iyi biliyoruz. Milletim gönlünüferah tutsun. Çektiğimiz her sıkıntıya değecek parlak bir gelecek bizi bekliyor.

11 yıl önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda yine birileri dudak bükmüş, yine bizi eleştirmişti. 2053 vizyonumuzu somut hedeflere dönüştürecek adımları titizlikle yürütüyoruz. Birileri sadece çevre adına salon toplantıları yaparken, sokakları yakıp yıkarken, biz evlatlarımıza yeşil bir ülke bırakacak çalışmaları yaptık.

Hedefimiz Evliya Çelebi'nin bir sincabın Edirne'den Kars'a toprağa ayak basmadan ağaçtan ağaca zıplayarak gidebildiği Anadolu tasvirini hayate geçirebilmektir.

Eğitimde önümüzdeki dönemden itibaren yeşil dönüşüm hamlesinin müfredata girmesini sağlıyoruz. İklim elçileri ile gençlerimizi uzman düzeyinde yetiştirerek sürece dahil ederek, yeni sektörler, yeni istihdam alanları oluşturuyoruz.

"FAİZİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bizde talep kaynaklı bir fiyat artışı yok. Üretimde de bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini sağlayacak yeni yöntemler geliştiriyoruz. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artıracaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz.

Aslında yanı başımızda bir savaş patlak vermeseydi, bu düzelmeleri insanlarımız salgın sonrası görmeye başlayacaktı. Ücretlilerin gelir kaybını gidererek insanlarımızın üzerine kalıcı yükler binmesini engelleyeceğiz.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI

Kabine çalışmalarımızla bağlantılı bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.

Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık.

"HAK SAHİPLERİ 3600 EK GÖSTERGEYE YÜKSELTİLECEK"

Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir.

Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.

Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaıktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirmek için kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz reformaları 24 maddeden oluşuyor. Teklifte hakim ve savcı yardımcılığı sistemi getirirek, 3 yıllık temel öğretim ve son eğitim süreciylebu ünvanların kazanılması ön görülüyor."