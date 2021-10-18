Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasına ilişkin başsavcılığa başvurdu

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet'ten Hande Fırat'a siyasi cinayetler konusunda yaptığı," Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan’ın bizzat kendi ifadeleridir. Dur bakalım daha başınıza neler gelecek dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir." açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları harekete geçti.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE ÇOK SAYIDA İSİM VAR

Avukat Hüseyin Aydın tarafından 15 Ekim'de verilen dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı, bu çerçevede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin, bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.

Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celbedilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı.

ERDOĞAN: VESAYET ÇAĞRISINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Afrika ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada memur ve bürokratlara yönelik paylaştığı videoyu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Erdoğan, "Bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Bunlar ne devlet yönetiminin ne milli iradenin ne de demokrasinin ne olduğunu biliyorlar. Bunlardan tamamıyla uzak bir yapının maalesef tezahürü." diye konuştu.