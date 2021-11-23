Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü

Sabah saatlerinde itibaren döviz kurlarından yaşanan hareketlenme sonrası kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmazken Merkez Bankası kaynakları da konuya ilişkin yorum yapmadı.