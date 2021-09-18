Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de gençlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de üniversite kazanan gençlerle bir araya geldi. Gençlere şarkılar söyleyen Erdoğan, onların sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün Mersin'de çoğunluğu üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve 81 ilimizden gelen gençlerimizden oluşan sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Üniversite kapısına gelene kadar, okul öncesinden ilk, orta ve lise seviyelerine kadar eğitim öğretimin her aşamasından geçen siz değerli kardeşlerim bu sürece büyük emekler verdiniz. Bu yıl nihayet emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli sıfatını kazandınız. Her biriniz ayrı üniversitelerde ayrı fakültelerde, ayrı bölümlerde olsanız da hayalleriniz farklı olsa da geleceğe aynı umutla, aynı heyecanla baktığınızı biliyorum."

"Öncelikle sizleri üniversite sınavındaki başarınız ve yerleştiğiniz bölümler için tebrik ediyorum. Başarılı bir eğitim öğretim sürecinin ardından hayata atıldığınızda da inşallah aynı başarıyı göstereceğinize eminim. Önünüzdeki uzun üniversite maratonunda elbette önceliğiniz derslerinizde başarılı olmanızdır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerde hayatınızı zenginleştirmeniz, donanımınızı artırmanız gerekiyor. Gerek üniversitedeki imkanları, gerek dışarıdaki fırsatları değerlendirerek hayatınızın bundan sonraki safhasında en hazırlıklı şekilde ona da başlayacağınızdan şüphem yok. Mesela üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri bu bakımdan önemli bir imkandır. Sizlerden spordan teknolojiye, sosyal sorumluluklardan fikri gelişime kadar geniş bir yelpazedeki öğrenci kulüplerinde aktif şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızın belki de en güzel dönemlerinizi geçireceğiniz üniversite yıllarını ileride özlemle ve hayırla yad etmek için her gününü dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum. Üniversite yılları aynı zamanda gençlerimizin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemlerdir."

"Sizlerden istirhamım asıl kaynaklarına inip araştırmadan, sorgulamadan, tefekkür etmeden, bilhassa da kendi medeniyetinizi, kültürünüzü, tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu, manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Hani o meşhur kalıpla ifade edecek olursak, 'Önce kendiniz olun. Önce kendinizi tanıyın. Önce kendinizin de içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Ondan sonra fikri ve siyasi safınızın adını koyun."

"Bir diğer önemli husus yabancı dil eğitimine önem vermenizdir. Yabancı dil eğitimini önce iletişim ardından da ilgi seviyenize göre akademik standartlarda çözmeden hayata başlarsanız kendinizi bir adım geride bulursunuz. Hatta artık bir yabancı dil dahi yeterli olmuyor. İkinci, üçüncü yabancı dil bilmek tercih sebebi haline geliyor. Yeni bir dil öğrenmek aynı zamanda yeni bir dünyayı, yeni bir kültürü, yeni bir hayat ve düşünce biçimini de öğrenmek demektir. Meseleye bu açıdan baktığınızda yabancı dil öğrenmenin size, okuldaki ihtiyaçların çok ötesinde bir katkı sağlayacağını göreceksiniz."

"Üniversite eğitimi size mesleki bir formasyon kazandırmanın ötesinde ilim ve dolayısıyla hayatın tüm boyutlarının kapılarını açan bir işleve sahiptir. Hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden, bilgi kaynaklarından ne kadar çok yararlanırsanız üniversite eğitiminin bu yönünü o derece değerlendirmiş olursunuz."

"Sevgili gençler, merhum Nurettin Topçu, 'Gençler geleceğin tohumudur.' diyor. Tohum olarak bu vatanın bağrına düşen sizler önce filize, ardından görkemli çınarlara dönüşecek. Kendinizle birlikte bu milletin de geleceğini şekillendireceksiniz. Aileleriniz her vakit olduğu gibi üniversite eğitiminde de sizlerin en büyük destekçiniz olacaktır. Biz de 19 yıldır gençlerimizi eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, teknolojiden girişimciliğe kadar her alanda hayallerini hayata geçirmeleri için desteklemenin gayreti içindeyiz. Bu çerçevede Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik, yatırımlar yaptık, imkanlar sağladık."

"19 yıl önce ülkemizdeki sadece 9 olan gençlik merkezi sayısını 376'ya, gençlik ofisi sayısını 223'e çıkardık. Gençlik merkezlerimizin üye sayısı 5 binden 2,5 milyona çıktı. Sayılarını 51'e yükselttiğimiz gençlik kamplarına bu yıl 17 bin, tematik gençlik kamplarına 7 bin, STK gençlik kamplarına 6 bin genç katıldı. Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 10 milyon 200 bine, spor kulübü sayımız 6 binden 19 bine yükseldi. Spor tesisi sayımızı 1575'ten 3 bin 915'e çıkartarak her gencimizin erişimine ve kullanımına açtık. Aynı şekilde atletizm pisti sayımızı 12'den 56'ya, olimpik yüzme havuzu sayımızı 46'dan 279'a çıkardık. Ülkemize kazandırmak için kolları sıvadığımız modern stadyumlardan 32'sini tamamladık, 9'unun yapımına devam ediyoruz. 5 tanesi de proje ve ihale aşamasındadır."

"SOSYAL MEDYA YASASI KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN"

"Sosyal medya kanunu konusunda hiç endişelenmeyin, çok rahat olun. Bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek. Bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak ve yarınlara baş hemşire olarak sizi görmek.

Öfkelendiğimiz zaman en güzel anahtar vereyim 'ya sabır' deyin. Mevlam tecelli ediyor ve siz de inşallah bu sabredenlerden oluyorsunuz.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde 10 bin Türk 3 bin Rus. Orada 13 bin genç mühendis çalışıyor. Bu rakam daha çok artacak. Bizim bundan sonra yapacağımız ikinci, üçüncü nükleer santral için şimdiden mühendislerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz."