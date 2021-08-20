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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile Afganistan'ı görüşecek

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile Afganistan'ı görüşecek

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan yaşanan gelişmeleri Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kiryakos ile görüşecek.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile Afganistan'ı görüşecek

Reuters'tan yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kiryakos arasında saat 19.30'da telefon görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmede iki liderin Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve son durumu değerlendireceği ifade edildi. Ayrıca göçmenler konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

AFGANİSTAN'DA NE OLDU? 

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

 Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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