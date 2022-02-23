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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el attı! Putin ile telefonda görüştü!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el attı! Putin ile telefonda görüştü!

Son dakika! Beklenen görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el attı! Putin ile telefonda görüştü!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Putin'e tavsiye vermeyi de ihmal etmedi...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el attı! Putin ile telefonda görüştü!

"ASKERİ ÇATIŞMA KİMSEYE YARAR GETİRMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Putin'e, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini söyledi. Öte yandan, diyalog çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmanın faydası olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

Görüşmede son olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara bulucuk görevini üstlendi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el attı! Putin ile telefonda görüştü!

"İKİSİNDEN DE VAZGEÇEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Demokratik Kongo ve Senegal'deki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, Rusya ve Ukrayna meselesine ilişkin sorusuna, "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. ‘Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız. Onun için NATO Liderler Zirvesi’ni çok önemsiyorum. Burada bütün liderlerin ne düşündüklerini göreceğiz. Ondan sonra da biz kendi içimizde arkadaşlarımızla çalışmamızı yapacağız.." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el attı! Putin ile telefonda görüştü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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