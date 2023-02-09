Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralanan vatandaşlarımızın sayısı 64 bin 194... Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden olan Osmaniye'de incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu, son durum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ülkemiz pazartesi günü 04.17'de 7.7 şiddetinde ardından da 7.6 şiddetinde 2 depremler sarsılmıştır. Bu depremler 10 ilimizde çok büyük yıkımlara neden olmuştur. Osmaniye'miz de yıkım olan şehirlerimizden bir tanesidir. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralanan vatandaşlarımızın sayısı 64 bin 194... Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiştir.

"OHAL KARARINA KADAR TÜM ADIMLARIMIZI ATTIK"

Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımlarımızı attık. 1 saat içinde de parlamento kararı verecektir. 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi, hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van'da, Malatya'da bunları gerçekleştirdik.

"10'AR BİN LİRA DESTEK VERİYORUZ"

Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Sel afetlerinde bu iktidar bunları gerçekleştirdi. Ben milletimize sesleniyorum; inşallah 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz.
Tabi en önemli adımlardan biri de talep edenlere, kabul edenlere Antalya ve Alanya'daki otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY buralara seferleri düzenleyecektir.

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