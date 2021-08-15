Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: "Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1'inci Gemisi Babur'un (F-280) Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemisi Akhisar'ın (P-1220) İlk Sac Kesim Törenine katıldı. Erdoğan, tören konuşması esnasında Afganistan konusuna da yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFGANİSTAN KONUSUNA DA DİKKAT ÇEKTİ!

Erdoğan, Pakistan ile savunma sanayi alanındaki ortaklığı daha da ilerletmek konusunda mutabık kaldıklarını belirterek Afganistan konusuna da dikkat çekti. Erdoğan Afganistan konusu için sırasıyla;

"Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor."

"Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz."

"Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz."

"Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik."

"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."

"Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız."

"Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

cümlelerine yer verdi.