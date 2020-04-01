Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.
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