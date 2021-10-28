28 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: CHP kendi tarihindeki pozitif duruşu terk etmiş görünüyorHalfa ne demek, TDK'ya göre Halfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim MesajıVerdiği kilolarla dikkat çekmişti! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu kötü mü?TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izleKanal D canlı yayın Camdaki Kız 17. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız 17. bölüm canlı izleATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm canlı izleSon dakika | Arda Turan ve Sacha Boey’in sağlık durumu nasıl? Galatasaray'ın doktoru İnce'den flaş açıklamaSon dakika | PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e 13 bin TL para cezası
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

"Bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

İlk Meclis'ten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Köklü tarihimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Kovid-19 salgının en ağır evresini sağlık altyapımız ve kapasitemiz ile başarıyla yöneterek geride bıraktık. Küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranıyla kapattık. Hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik.

Ülkemizi ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimini de boşa çıkardık. Zorlu salgın şartlarına rağmen elde ettiğimiz bu başarılar ülkemizin güçlü altyapısı yanında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de etkisini göstermektedir.

Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Milli Mücadele'yi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT