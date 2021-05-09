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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB eleştirisi: Stratejik sabır ve vizyon eksikliği!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB eleştirisi: Stratejik sabır ve vizyon eksikliği!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Briliği'nin küresel aktör olması önündeki en büyük engelin stratejik sabır ve vizyon eksikliği olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB eleştirisi: Stratejik sabır ve vizyon eksikliği!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, maruz kaldığı çifte standarda rağmen Avrupa Birliği yolunda kararlı tutum ve çalışmalarını sürdürdüğünü ve AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı olduğun belirtti. 

Erdoğan "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir.

Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır.

Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır.

Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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