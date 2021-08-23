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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Ülkemizi göç baskısına karşı korumak tüm için adımları atmaya devam edeceğiz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Ülkemizi göç baskısına karşı korumak tüm için adımları atmaya devam edeceğiz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yaşanan olaylara ilişkin yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Ülkemizi göç baskısına karşı korumak tüm için adımları atmaya devam edeceğiz

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından dünyanın gözü bu ülkeye çevrildi. Taliban'ın zulmünden kaçmak isteyenler Kabil Havalimanına inen uçaklara binmek için canını ortaya koyarken diğer yandan da ülkeden kaçan Afganlar Türkiye'ye göç etmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki son durum ve düzensiz göç konusuyla birçok ülkenin lideriyle görüşmelerde bulundu.

Erdoğan bu görüşmelere ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.  Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü liderler şöyle:

- Kiryakos Miçotakis (Yunanistan Başbakanı)

- Boris Johnson (İngiltere Başbakanı)

- Vladimir Putin( Rusya Devlet Başkanı)

- Angela Merkel ( Almanya Başbakanı)

- Mustafa Kazami ( Irak Başbakanı)

- Volodimir Zelenski ( Ukrayna Devlet Başkanı)

- Charles Michel ( Avrupa Birliği Konseyi Başkanı)

Tayfun Altuntaş
Editör
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